11 школьников края получили 100 баллов на ЕГЭ

Выпускники школ края показали отличные результаты на Едином государственном экзамене. Восемь учеников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Солнечного набрали максимальные 100 баллов по истории и химии.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, ЕГЭ по химии в этом году сдали более 500 человек. Из них наивысший результат показали три выпускника — Валерия Тихонова и Дмитрий Ламекин из Хабаровска и Артем Шукан из п. Солнечного. Из 1 300 школьников, кто выбрал историю, 100 баллов получили пять учащихся региона – хабаровчане Софья Ковалёва, Александра Тимченко, Вячеслав Полторак, Мария Литвинова и комсомольчанин Олег Повзык. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что ранее стали известны результаты ЕГЭ по информатике, где высокие оценки получили три школьника из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Сегодня выпускники написали экзаменационные работы по биологии и иностранным языкам в письменной форме. ЕГЭ по биологии выбрали 919 выпускников, английский язык — 652 человека, немецкий – 2, французский – 3.

Экзамен по биологии состоял из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На его выполнение было отведено три с половиной часа. ЕГЭ по иностранным языкам включал четыре раздела из 40 заданий, которые необходимо было выполнить за три часа. Устную часть экзамена по иностранным языкам школьники сдавали 9 и 13 июня.

С окончательными результатами экзамена по биологии выпускники смогут ознакомиться 4 июля, сроки подачи апелляции до 6 июля. Результаты ЕГЭ по иностранным языкам станут известны 5 июля, апелляции принимаются до 9 июля. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам – 22 балла.