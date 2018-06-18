«Зеленые маршруты» разработаны в Хабаровском крае

В России завершился первый заочный этап Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут». От Хабаровского края в нем приняли участие две команды. В их числе добровольцы, краеведы, инструкторы по туризму и фотографы. Всего 18 человек из Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. По условиям конкурса до 15 июня они должны были выбрать экологическую тропу, описать варианты туристской программы, внести предложения по ее развитию, популяризации и улучшению инфраструктуры, включая субботник. Всю информацию необходимо предоставить в оргкомитет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Среди участников некоммерческая организация «Планета Тайга». На конкурс они представили маршрут «Амурские столбы — жемчужина Хабаровского края»

«Ранее запретные для местных аборигенов места, сейчас стали местом паломничества сотен туристов в крае. Каждый год на тропе и на Амурских столбах проводится уборка силами энтузиастов Планеты Тайга. Уже установлены природоохранные плакаты и таблички, но пока ещё тенденция в оставлении части походного мусора у несознательных туристов не переломлена. Мусор встречается как на тропе, так и на местах остановок неорганизованных групп», — рассказал директор автономной некоммерческой организации популяризации и просвещения населения «Планета Тайга» Виктор Решетников.

Команда из Уктурского сельского поселения Комсомольского района разработала экологическую тропу «Камень желаний» протяженностью 1,5 км. Она представляет собой скальный выступ с нишами на пути к вершине горы «Хабу».

«В сороковых годах по этому маршруту проходила тропа, по которой поднимались военнослужащие, дежурившие на военном объекте. Сам скальный выступ овеян легендой, согласно которой первые поселенцы нанай и орочи просили у местных духов удачной охоты и рыбалки. Находясь на этом месте, наблюдается лесоповал в радиусе 100 м., что говорит о необычайной энергетике этого скального выступа. Люди, загадавшие у камня желание говорят, что оно сбывается», — сообщила директор «Детского оздоровительно-образовательный спортивный центра» Уктурского сельского поселения Елена Старых.

Она также отметила, что маршрут с 2017 года оборудован информационными указателями и экологическими аншлагами. Ведется постоянный мониторинг экологического состояния за чистотой маршрута.

Итоги заочного этапа будут подведены 27 июня. Если команды-участники проходят в следующий тур, то 13 июля — во Всероссийский субботник — они должны будут навести порядок на представленных маршрутах. После, провести все заявленные мероприятия, например, туристические походы, и отчитаться о них организаторам.

Победители «Зеленого маршрута» станут известны 5 сентября. Напомним, конкурс проводится впервые с целью разработки новых туристских маршрутов, экологических троп, которые включают в себя привлекательные места, обладающие уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения, природы. Инициатива также направлена на привлечение внимания общественности к сохранению и развитию инфраструктуры экологических троп.