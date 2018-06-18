На Днях международного бизнеса в Хабаровске подписали 17 соглашений

В Хабаровске подвели итоги крупнейшего регионального делового форума «Дни международного бизнеса». В его работе приняли участие свыше 450 делегатов, половина из которых представляла зарубежный бизнес из 10-ти стран. По итогам форума было подписано 17 соглашений и протоколов о намерениях в области экспорта и инвестиций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

10 июня организаторы провели полномасштабную презентацию высокосортного пассажирского судна проекта А45-2. Лайнер «70 лет Победы» уже положительно зарекомендовал себя на маршруте «Хабаровск – Фуюань». Китайская делегация заинтересовалась проектом, в ближайшее время на хабаровском судостроительном заводе ждут обратной связи от заказчиков из Поднебесной. Также в этот день был подписан крупнейший инвестиционный контракт между российской «BM Group» и китайской компанией «Сун Линь». Стороны договорились о строительстве совместного деревоперерабатывающего предприятия в Солнечном районе Хабаровского края. Продукция глубокой переработки будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Китай.

Кроме того, в рамках инвестиционных презентаций представителям Японского банка международного сотрудничества (JBIC) представлены проекты строительства дальневосточного центра протонно-лучевой терапии, «агрохаба» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск», зернового терминала в порту Советская Гавань и проекта «Air City» на территории хабаровского аэропорта.

«Дальневосточная торфяная компания» и компания «Цзун Гуань» из провинции Шаньдун (КНР) подписали экспортный контракт на поставку органических удобрений из Хабаровского края в Китай. «Краевой сельскохозяйственный фонд» заключил соглашение с компанией «Чжунлян» о поставке сельскохозяйственной продукции в страны АТР и развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства на территории края. Краевая компания «Горизонт» планирует поставлять производимые дериваты в Японию, Китай и КНДР.

Из 17 заключенных соглашений четыре были посвящены экспорту туристских услуг для китайских туристов. Так, компании «Лагуна-Турс» и «Валентур» заключили соглашения с китайскими партнерами из города Вэйхай и провинции Шаньдун, а Дальневосточная региональная ассоциация туризма и ООО «Солнечный мир» – с партерами из Автономного района Внутренняя Монголия.

«Потенциал внешнеэкономического сотрудничества Хабаровского края с зарубежными странами далеко не исчерпан. Помимо сырьевых товаров, регион готов предложить на экспорт продукцию авиа-, судо- и энергетического машиностроения, фармацевтической промышленности, черной металлургии, деревопереработки, а также услуг в области туризма и образования», — рассказал первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалев.

Напомним, крупнейший региональный экспортный форум «Дни Международного бизнеса» организован с целью презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы региона. Помимо подписания контрактов, итогом Дней Международного бизнеса стал и экспертный отчет южнокорейского агентства по содействие торговли и инвестициям (КОТРА) с предложениями по конкретным шагам в вопросе роста экономики Хабаровского края.