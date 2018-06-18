Правительство России расширило ТОР «Хабаровск»

Правительство России утвердило расширение ТОР «Хабаровск», благодаря чему два инвестора получат возможность реализовать проекты в ТОР. «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» планирует построить здесь птицекомплекс, а ООО «Индустриальный парк «Авангард» создать производственно-логистический комплекс. Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ ТОР «Хабаровск». Инвесторы предполагают построить здесь завод по выращиванию и переработке птицы с общим объемом инвестиций 5,2 млрд рублей и созданием 430 рабочих мест, а также производственно-логистический комплекс площадью 67 тысяч квадратных метров с общим объемом инвестиций почти 3 млрд рублей», – рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Постановление включает в границы ТОР «Хабаровск» территорию муниципального района имени Лазо, а также расширяет перечень видов экономической деятельности при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности ТОР.

Решение о расширении территории опережающего развития принято по заявкам инвесторов, планирующих реализацию проектов в ТОР «Хабаровск».

ООО «Индустриальный парк «Авангард» запускает проект по созданию производственно-логистического комплекса, включающего складские и производственные здания класса «А», в том числе промышленный холодильник. Это составная часть проекта по созданию и развитию индустриального парка «Авангард» в качестве единой площадки для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание данного комплекса для размещения производств и создания единого логистического кластера позволит за 10 лет создать более 1000 рабочих мест (в совокупности по всем резидентам парка).

Инвестиционный проект АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» предполагает строительство вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки. Новый птицекомплекс сможет производить 13 700 тонн мяса индейки живым весом в год. Будет создано предприятие полного цикла, выпускающего продукцию первичной (охлажденное/замороженное мясо) и глубокой переработки (полуфабрикаты, колбасы, копчености и т.п.). Планируется создание инкубатора, рассчитанного на производство более 1,2 тыс. яиц в год, строительство цеха по приготовлению гранулированных комбикормов для индейки производительностью до 10 тонн в час, запуск птицеферм для выращивания птиц, цеха разделки, хранения и переработки мяса.

Как сообщил глава Минвостокразвития, расширение границ ТОР «Хабаровск» обеспечит поступления в бюджеты всех уровней в размере 127 млн рублей.

Напомним, ТОР «Хабаровск» стала первой территорией опережающего развития, созданной в России. Она образована в столице Хабаровского края Постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, непосредственной близости от Транссибирской магистрали, а также доступности коммунальной инфраструктуры ТОР является привлекательной площадкой для создания высокотехнологичных производств, современных транспортно-логистических и агропромышленных комплексов. Близость к зарубежным рынкам сбыта открывает огромные возможности для развития бизнеса по множеству направлений.