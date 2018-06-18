За газификацию деревень и сёл будут отвечать муниципалитеты

Проблемы в сфере газификации населённых пунктов, а также пути их решения обсуждались на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты». Модератором круглого стола стал депутат Государственной думы от Хабаровского края, член комитета по энергетике Борис Гладких. В ходе обсуждения он отметил, что Госдума планирует принять до конца весенней сессии законопроект, которым предлагается возложить ответственность за газификацию на муниципалитеты.

Государство намерено вплотную заняться решением проблемы газификации сельских населённых пунктов. Законопроект Правительства, который Госдума планирует принять до конца весенней сессии, предлагает возложить ответственность за газификацию на муниципалитеты. О том, поможет ли это обеспечить нуждающихся в дешёвом топливе, шёл разговор в пресс-центре «Парламентской газеты», в рамках круглого стола «Когда во все российские поселения проведут газ?».

— Суть документа в том, что газификация на внутрипоселковом уровне становится ответственностью муниципалитетов. Для этого расширяются их полномочия, — объяснил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Муниципальные чиновники должны провести ревизию на территории, какие населённые пункты или объекты должны быть газифицированы, в какие сроки. Также они обязаны предоставить данные о прогнозируемых объёмах потребляемого газа (этот показатель крайне важен для Газпрома). Иными словами, в каждом муниципалитете должна появиться своя программа газификации, отметил депутат.

Ответственность за подведение газа к домам определена, однако повлияет ли это на цену подключения для потребителя? Эксперты сходятся во мнении, что прямое влияние на снижение цен закон окажет лишь в том случае, если работа муниципалитета позволит объединить жителей.

— Введение ответственности для муниципалитетов за газификацию на местах скажется положительно ещё и потому, что, если будет установлено, что плата за газификацию данного населённого пункта превышает материальные возможности жителей, местные органы власти смогут ходатайствовать о том, чтобы газ в данный посёлок был проведён на бюджетные деньги», — подчеркнул Борис Гладких.

Депутат добавил, что бюджетные средства на газификацию предусмотрены, однако, по его мнению, муниципалитеты должны конкурировать за их получение. И способом такой конкуренции станет создание местных программ газификации.

Отметим, согласно проекту федерального закона в полномочия органов местного самоуправления городских поселений и городских округов по организации газоснабжения поселков будет входить подготовка населения к приему газа в соответствии с региональными программами газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, а также согласование схемы газоснабжения населения.

— Данный законопроект — только первый шаг в решении массы вопросов по части газификации страны и особенно посёлков и деревень. Например, нужно выстроить более чёткую систему газификации страны, разработку программ и требований, — отметил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких

Также в ходе круглого стола обсуждались особенности газификации российских поселков. Были подняты вопросы определения тарифов для отдаленных районов и сельских поселений и другие.