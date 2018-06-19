Хабаровский край получит 8,8 млрд рублей на социальную инфраструктуру

Правительство России утвердило распределение трансфертов в размере 53,7 млрд рублей между дальневосточными регионами на 2018–2020 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги пойдут на строительство социальной инфраструктуры в центрах экономического роста. В целом в ДФО будет построен или реконструирован 191 объект. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Один из самых крупных траншей получит Хабаровский край. В течение трех лет будет выделено 8,8 млрд рублей на 10 проектов. В их числе — строительство инфраструктуры для «дальневосточного гектара», лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре, краевой дворец единоборств «Самбо» в Хабаровске, бассейн в поселке Чегдомын и ряд объектов в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что в Хабаровском крае определены 5 центров экономического роста: «Хабаровская агломерация», «Агломерация «Комсомольск-на-Амуре», «Николаевский центр развития», «Верхнебуреинский центр развития», «Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел». На эти районы приходится более 81 % населения края и 80 % от оборота всех организаций.

Финансирование социальной инфраструктуры — новация в государственной поддержке Дальнего Востока, одобренная Президентом России Владимиром Путиным.