На комплексную мелиорацию в этом году будет направлено 18 млн рублей

В этом году сельхозтоваропроизводители края смогут возместить затраты на проведение мелиорации земель. На эти цели выделено 18 млн рублей, в том числе привлечено из федерального бюджета 15,1 млн рублей. Подобные меры финансовой помощи от государства позволят ввести в оборот не менее 500 гектаров дополнительных земель и обеспечить стабильный высокий урожай. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Новый вид господдержки, который направлен на развитие мелиорации земель сельхозназначения, введен в регионе в 2017 году в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 — 2020 годы». По субсидии аграриям возместят до 90 процентов фактических расходов, но не более 64 тысяч рублей за гектар.

«Хабаровский край считается зоной рискованного земледелия, здесь характерно переувлажнение почвы, поэтому без мелиорации не обойтись. Подобные мероприятия способствуют увеличению объема производства продукции растениеводства. Сейчас самообеспеченность овощами в крае составляет чуть более 35 процентов», — сообщил начальник управления по модернизации агропромышленного комплекса министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Рог-Кустов.

Он также добавил, что на сегодняшний день в крае насчитывается 127 мелиоративных систем, но только 17 находятся в Реестре краевого госимущества. Остальные считаются бесхозными.

«Отсутствие правоустанавливающих документов как у объекта недвижимости является основной проблемой. В связи с этим, решено создать межведомственную комиссию по инвентаризации мелиоративных систем. На основе ее заключений, органы местного самоуправления будут оформлять в собственность бесхозные участки. Это позволит передавать мелиоративные системы в пользование сельхозтоваропроизводителям с обязанностью содержания и надлежащего использования. Аграрии, в свою очередь, смогут рассчитывать на возмещение понесенных затрат на эти цели», — добавил Александр Рог-Кустов.

В середине сентября начнется прием заявок от представителей малых форм хозяйствования на предоставление субсидии этого года. В 2019 году планируется выделить 31,23 млн рублей, а в 2020 году – 65,34 млн рублей.