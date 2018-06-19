Субсидии на авиаперевозки смогут перераспределять на три месяца раньше

Правительство РФ внесло изменения в порядок предоставления субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных перевозок. Теперь неиспользованный остаток средств с одного направления может быть перераспределен на другие более востребованные маршруты на три месяца раньше — уже с июня. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства России.

Сегодня субсидируются пассажирские авиаперевозки по маршрутам, связывающим центральную часть страны с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом. При этом существуют ограничения: на перевозки по маршрутам между регионами европейской части страны и Дальним Востоком направляются не более 75% ассигнований, Симферополем — не более 15%, Калининградом — не более 10%.

Изменения внесены для своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков. Ранее перераспределять средства было возможно только с 1 сентября, после внесения изменений неиспользованный остаток бюджетных ассигнований будет возможно перераспределить после 1 июня.

«Принятые изменения помогут более гибко реагировать на реальную ситуацию с билетами и в случае экономии на каком-то направлении, перебросить эти деньги, например, на Дальний Восток, где субсидируемые перевозки крайне востребованы», — пояснили в Минвостокразвития.

Напомним, на субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей – для Дальнего Востока.

Программа субсидирования реализуется в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка — инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.