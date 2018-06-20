Реконструкция набережной в краевой столице идет по графику

Сегодня заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев в рамках рабочего визита проинспектировал строительство туристических объектов в краевой столице. Он осмотрел реконструкцию набережной, а также плавательный бассейн, круизный и яхтенный центр. Работы там ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», рассчитанной на 2013-2018 годы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным регионального управления туризма, в прошлом году Хабаровский край посетили более 50 тысяч иностранных туристов. В первом квартале 2018 года туристический поток вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Большая часть гостей – представители стран АТР, в том числе жители Китая, которых привлекают круизные туры.

Набережная реки Амур является объектом обеспечивающей инфраструктуры для ключевого проекта «Центр яхтенного и круизного туризма в Хабаровске» круизного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары», а также объектов рекреации и отдыха, расположенных на набережной и прилегающих к ней территориях. Предусмотрено федеральное финансирование в размере 632,5 млн рублей.

В 2018 году в рамках действующей федеральной целевой программы будут завершены работы по реконструкции набережной на I, II и III этапах. На сегодняшний день здесь идет реконструкция участка от речного вокзала до открытого плавательного бассейна на стадионе им. Ленина. По словам Николая Королева, осмотр показал, что работы идут в срок.

«Хабаровский край – интересен иностранным туристам. Наша общая задача, сделать его еще более привлекательным, особенно в части круизного направления. Это не только строительство новых объектов, но и их обеспечение всей необходимой инженерной инфраструктурой. Этот год итоговый для одной федеральной целевой программы и подготовительный для другой, рассчитанной на 2019-2025 годы. Поэтому еще одна задача — посмотреть готовность документов для участия в новой программе», — сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.

Как отметил заместитель министра культуры края — начальник управления по туризму Виталий Селюков, вдоль Амура сейчас создается вся необходимая инфраструктура. Так, со следующего года порядка 320 млн рублей запланировано на объекты в Комсомольске-на-Амуре. «Кроме того, на Южном побережье Охотского моря мы обустроили базу для наблюдения за китами. Следующим этапом развития круизного туризма будет строительство флота. Мы уже встречались с инвестором из Перми, который намерен построить серию круизных судов класса река-море вместимостью 150-200 человек», — добавил он.

Напомним, два туристско-рекреационных кластера «Амур-Хабаровск» и «Комсомольский» прошли конкурсный отбор для включения в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019 – 2025 годы». Согласно концепции на Дальнем Востоке планируется создание двух перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов. Общий объем финансирования проекта ТРК «Амур-Хабаровск» составляет 4,6 млрд рублей. Оценочная стоимость проектов ТРК «Комсомольский» составляет 4,8 млрд рублей.