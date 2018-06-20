В вузах Хабаровского края стартовала приемная кампания

Приемная кампания началась в высших учебных заведениях Хабаровского края. Заявления от абитуриентов готовы принять 14 вузов региона. Как и в предыдущие годы, выпускник вправе подать документы не более чем в пять учебных заведений и участвовать в конкурсах не более чем по трем специальностям в каждом из них. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, всего в 2018 году в государственных вузах региона предусмотрено 5615 бюджетных мест, в том числе 4353 места по программам бакалавриата и специалитета и 1262 места по программам магистратуры. При этом студентами очной формы обучения станут 4382 человека.

«На протяжении последних трех лет количество бюджетных мест в крае в целом не снижается, однако происходит перераспределение по уровням образования и отраслям наук, а соответственно и по вузам. Это решение принимается Министерством образования и науки Российской Федерации после тщательного мониторинга востребованности специалистов на рынке труда. По сравнению с прошлым годом несколько увеличилось количество бюджетных мест по гуманитарному, педагогическому и техническому направлениям. Больше абитуриентов на бесплатной основе смогут принять вузы, реализующие программы инженерно-технического профиля — ТОГУ, ДВГУПС, КнАГТУ Количество мест по медицинским наукам и культуре осталось практически, на уровне прошлого года», — отметили в ведомстве.

Прием документов от абитуриентов, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, завершится 26 июля. Для претендентов, проходящих дополнительные вступительные испытания в вузах региона – не ранее 7 июля.

Зачисление в учебные заведения начнется 29 июля. Первыми на обучение будут приняты абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний. Это победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, на специальности в области физической культуры и спорта — чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, других крупных турниров. Также преимущество имеют дети-инвалиды, дети-сироты и абитуриенты, поступающие в рамках целевого приема. Общий конкурс на зачисление в вузы пройдет в два этапа и завершится 8 августа. Основанием для него станут результаты единого государственного экзамена.

В министерстве также добавили, что в этом году будет сохранена материальная поддержка лучших выпускников школ, поступивших в вуз на территории Хабаровского края. При успешной сдаче первой сессии «стобалльники» ЕГЭ-2018, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады получат стипендию Губернатора края в размере 50 тысяч рублей.