С начала года более 4000 жителей края бесплатно получили юридическую помощь

В Хабаровском крае действуют специальные подразделения госюрбюро для оказания бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. По информации министерства юстиции региона, с начала года за такой услугой обратились более четырех тысяч человек.

«Благодаря подобной практике только в этом году специалисты помогли взыскать с работодателей невыплаченную заработную плату, а также компенсацию за ее задержку. Положительно решены вопросы по признанию постоянно проживающими на территории края для получения мер соцподдержки. Были исправлены технические ошибки Росреестра и увеличены доли в праве общей долевой собственности на жилье. Также были случаи по понуждению управляющей организации произвести ремонт в доме, взысканию с нее компенсации и штрафа. Кроме того, в части услуг ЖКХ положительно решен вопрос по раздельному начислению оплаты за жилье и коммунальных услуг собственникам», — сообщили в министерстве юстиции Хабаровского края.

Услуга бесплатной юридической помощи предоставляется льготным категориям граждан, среди которых инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны труда, сироты, беременные и женщины, имеющие на воспитании детей до трех лет. Кроме того, правовую помощь могут получить многодетные семьи и родители из неполных семей, и другие граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

На сегодняшний день структурные подразделения госюрбюро работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Ванино и Переяславке. Они расположены в отделениях многофункциональных центров. Здесь специалисты помогут составить заявление, жалобу, ходатайство и другие документы правового характера, дадут устную консультацию. Также возможно представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, и других организациях.