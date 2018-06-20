Вячеслав Шпорт выдвинут кандидатом от «Единой России» на выборы Губернатора Хабаровского края

В Хабаровске состоялась конференция регионального отделения «Единой России». В рамках заседания прошел заключительный этап предварительного голосования, в ходе которого определялся кандидат от партии на выборы Губернатора Хабаровского края.

В процедуре праймериз принимали участие управляющий директор ООО «Грин – АГРО Хабаровск» Андрей Михеев, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы края Наталия Пудовкина, а также действующий глава региона Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По результатам тайного голосования, подавляющее большинство делегатов поддержали кандидатуру Вячеслава Шпорта. Он набрал 151 голос из 163.

Губернатор края, выступая после подведения итогов голосования, поблагодарил однопартийцев за поддержку. Он подчеркнул, что готов продолжить работу на благо региона и его жителей.

«Мы будем продолжать работать, развиваться и динамично идти вперед, повышая уровень жизни наших граждан. Трудностей немало, но мы знаем, как их преодолевать. Будем работать вместе. Вместе – преодолеем, в одиночку – точно нет», – сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, выборы Губернатора Хабаровского края пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 года.