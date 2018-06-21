В Хабаровском крае выбрали лучшего охотника

В пригороде Хабаровска состоялся краевой конкурс «Лучший охотник». Представители коренных малочисленных народов соревновались не только в стрельбе из ружей и умении определить животных по следам, но и знании законодательства в области охоты. В этом году на соревнования приехали 15 человек из восьми районов: Аяно-Майского, Охотского, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Хабаровского. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретической и практической частей. Участники достойно продемонстрировали свои знания законодательства в области охоты, умении разжечь костер и определении охотничьих животных по следам, а также точной стрельбы по мишеням.

Конкурсантов оценивала комиссия в составе представителей министерства природных ресурсов края, органов местного самоуправления, общественной организации народов Севера и федерации пулевой и стендовой стрельбы Хабаровского края.

«Для малочисленных народов края охота всегда была не только средством получения материальных благ, но и источником духовных ценностей. Они смогли сохранить традиционную охоту и в современной действительности. К ней добавились новые качества спортивного характера», — рассказала начальник отдела традиционной хозяйственной деятельности управления по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природный ресурсов края Олеся Мацкевич.

В итоге первое место занял Дмитрий Кялундзюга из села Арсеньево Нанайского района, второе — Андрей Оненко из пос. Синда Нанайского района. Третье место – у жителя села Боктор Комсомольского района Александра Самара. Все участники получили дипломы, а победители еще и денежные призы.

Напомним, конкурс на определение лучшего охотника проводится в Хабаровском крае с 2013 года в целях сохранения и развития промысловой охоты как традиционного вида хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.