Советско-Гаванский район присоединится к зоне Свободного порта Владивосток

Законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края приняла во втором чтении Государственная Дума РФ. В поддержку документа проголосовал 331 депутат. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, Советско-Гаванский район станет 22 муниципалитетом, находящимся под действием свободного порта Владивосток. Вхождение в эту зону позволит создать на территории района дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов.

«Уже сегодня здесь планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объёмом частных инвестиций более 54 млрд рублей. Будет создано около 1,8 тысяч новых рабочих мест. Прогнозный объём поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за 8 лет оценивается в объёме 4,3 млрд рублей», — отметили в министерстве.

Напомним, поручения по распространению режима Свободного порта Владивосток на ключевые дальневосточные порты дал Президент РФ Владимир Путин в рамках первого Восточного экономического форума. Сегодня в зону СПВ входит 21 муниципальный район Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район. В 2017 году в границы Свободного порта был включен Углегорский городской округ Сахалинской области.