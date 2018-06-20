Участники федеральной смены форума «Амур» разработали проекты по развитию Дальнего Востока

На базе горно-лыжного комплекса «Холдоми» подвели итоги первой федеральной смены «Человеческий капитал» Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Участие в ней приняли 350 человек из всех субъектов страны. Это молодые парламентарии, члены общественных советов при региональных органах исполнительной власти, руководители молодежных организаций, а также социальные предприниматели и урбанисты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в пресс-службе форума «Амур», в течение смены проектные команды работали над разработкой актуальных решений по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока, формированию культурных пространств, урбанистического развития городов. Помогали им в этом наставники основных направлений, среди которых «Городская среда, экология, эргономика и территориальные сообщества», «Предпринимательство. Развитие бизнеса», «Социальные проекты. Культурные события и традиции», «Сообщества практики, профессиональные союзы», «Open Space. Площадка переопределения и обмена идеями».

«В этом году большое внимание уделено вопросу формирования городской среды. Созданные по этой проблематике проекты позволят не просто сохранить, но и приумножить человеческий капитал в регионе. Авторы таких инициатив смогут продолжить работу в региональном центре компетенций по вопросам городской среды, который создается в крае. В дальнейшем он будет вплотную работать с вовлечением молодежи в процессы благоустройства», — отметил председатель комитета по молодежной политике Хабаровского края Евгений Демин.

Молодые активисты подготовили свыше 50 инициатив. После работы с экспертами и предварительной защиты проектов, часть из них объединились, к итоговой презентации было допущено 18 презентаций.

По итогам презентации эксперты высоко оценили проект программиста Дмитрия Горбунова из города Рыбинска Ярославской области о создании агроплатформы, представляющей симбиоз системы бронирования «Booking» и «Авито», ориентированных на сельскую местность. Отмечен директор реабилитационного центра из Еврейской автономной области Сергей Желудков, который в кооперации с экспертами и участниками разработал комплексную программу реабилитации и социализации наркозависимых и бездомных с помощью дальневосточного гектара. Заинтересовала экспертов и участников инициатива члена Общественной палаты Тверской области Юлии Сарановой, чья команда разработала комплексную программу развития городского пространства дальневосточной территории, содержанием которой явился успешный опыт регионов России по преобразованию и улучшению общественных пространств.

Среди презентованных идей наставники также отметили проект бригадира пункта коммерческого осмотра железной дороги станции Тында Амурской области Галины Епифановой по созданию специализированного отдела качества работников грузового хозяйства дальневосточной железной дороги, отделения «Российских железных дорог». Не без внимания остался еще один проект «Крылья России», идейными авторами которого выступили специалист по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании Юлия Глухоедова из республики Хакасия и директор проектно-строительной компании «Сапфир» Павел Ленец из Санкт-Петербурга. В кооперации с другими участниками проектной команды они нацелены на развитие малой авиации Дальнего Востока и внутреннего туризма соответственно, что значительно удешевит перелеты внутри страны.

На смене также состоялось выездное прикладное исследование общественной среды рабочего поселка Солнечный Хабаровского края. Участники пообщались с местными жителями поселка, в котором живет тринадцать тысяч человек, изучили территорию. В результате молодые урбанисты подготовили идеи по изменению городской среды: проект трансформации общественных библиотек в привлекательное и востребованное пространство, реновации спортивных площадок поселка с ориентацией их на многофункциональность и доступность для людей с ОВЗ, а также проект городского мультипарка.

«Этим форумом мы начинаем большую историю возвращения всероссийской форумной кампании на территорию Дальнего Востока. За эти дни первой федеральной смены мы предложили свое видение перспективного развития дальневосточного региона. По результатам, которые мы получили на выходе, оказалась, что это совсем не дальний Восток, а прежде всего, Восток России. Я всех поздравляю, эта смена удалась – удалась благодаря всем вам», – отметил начальник отдела регионального взаимодействия Росмолодежи Александр Левит.

Напомним, что в 2018 году Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» впервые проходит в Хабаровском крае в статусе федерального. Форум дал старт летней форумной кампании Росмолодежи. Суммарно он объединит не менее 1100 человек. Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Полномочным Представительством Президента РФ в ДФО и Правительством Хабаровского края.