Льготники края получили повышенную единовременную выплату на проезд в общественном транспорте

Жители края получили повышенную единовременную денежную выплату (ЕДВ) на проезд в общественном транспорте. С 1 июня она была проиндексирована на 10 процентов по поручению Губернатора Вячеслава Шпорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Получателями этих средств являются более 229 тыс. региональных льготников. Размер ЕДВ зависит от категории. Так, для тружеников тыла и реабилитированных лиц это 510,14 рублей, для ветеранов труда и военной службы — 469,56 рублей, для школьников из многодетных семей и граждан пожилого возраста — 359,41 рублей.

По состоянию на 20 июня денежные средства выплачены 98,5 процентам получателей. В соответствии с графиками доставки выплата будет завершена 25 июня.

На предоставление ЕДВ в 2018 году направлено более 1 млрд рублей, в том числе на проведение индексации — 59,3 млн руб.