Технология футбольной геометрии чемпионата мира на стадионах нашей страны привела нас к интересному наблюдению. Ведь пора вспомнить о том, что только в Российской Федерации законодательно на государственном уровне и впервые в мировой практике спортивных состязаний ввели уголовную ответственность за прием различных стимуляторов деятельности человеческого организма, в том числе и по особенностям наполнения желудочно-кишечного тракта. Почитайте внимательно, что означает такое понятие, как слово «допинг». Об этом Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин недавно намекал государственным деятелям Германии, Франции и Японии, когда те приезжали в Россию. А ведь если зацепят, то из России не выпустят, даже Лео Месси!

Спокойно ко всем этим намекам отнесся только японский руководитель, и, сказал, что в финале сойдутся Россия и Япония. Остальные притихли. А ведь представитель синих самураев понимал, о чем речь. Ведь для того, чтобы перестроить свой организм от влияния невидимых препаратов спортивных фармацевтов, потребуется не один месяц. Да, спохватились все, но уже поздно. И, вполне вероятно, что прав был синий самурай, сказав о финале.

Посмотрите, как просели в физическом отношении Германия, Франция, да и другие. И если вспомнить теорию относительности Альберта Энштейна, то видим отличие в движении у сборных Сенегала, Ирана, Японии и России! Обратите внимание на работу дыхательной системы футболистов, ведь она очень сильно отличается от тех параметров, когда они играют не на территории России. Не зря англичане пугали своих футболистов русскими тюрьмами. А сборная США тупо сдала свои игры аборигенам и не поехала в Россию.

И тут, наводит на размышление вся эта возня с допингом в России. А не засланный ли казачок есть «наш Григорий Родченков»? Да, пожертвовали олимпиадой, но во имя чего? Неужели в шахматной жизни появился новый гамбит? Давайте дождемся окончания чемпионата мира по футболу. Вперёд, Россия!

20 июня 2018 года.

Сергей Роща