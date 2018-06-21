Национальный лесной форум стартует в Хабаровске уже на следующей неделе

Проблемы лесной отрасли Дальневосточного региона обсудят в рамках одного из пяти окружных этапов «Национального лесного форума». Деловая программа форума пройдет 25 июня в Городском дворце культуры. На мероприятие Дальневосточного федерального округа приглашены порядка 300 представителей органов власти регионального, муниципального, федерального уровня, координаторы партпроекта «Единой России» «Локомотивы Роста», общероссийского народного фронта, предпринимательского сообщества и другие. Завершится национальный форум итоговым мероприятием в Москве, на котором будут представлены примеры лучших практик лесопользования в регионах России для совершенствования законодательства на федеральном уровне.

Форум организован по предложению представителей территорий РФ, депутатов Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности земельным отношениям. Одно из ключевых направлений национального форума — проработка эффективных инструментов регулирования в данной отрасли на федеральном уровне, которые будут применимы с учетом региональной специфики.

— Дальний Восток нуждается в дополнительных мерах по повышению экономической эффективности, инвестиционной привлекательности и достижению ключевых показателей развития лесного комплекса выше среднероссийского уровня, включая предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования на срок до 2025. Для прорывного развития в лесном комплексе Дальнего Востока нужны дополнительные условия: приоритетный порядок предоставления в аренду лесных участков для последующей переработки древесины; создание условий для развития переработки и сокращения сырьевой составляющей экспорта древесины; строительство инфраструктурных объектов и лесоустройство; конкурентные условия инвестирования в лесной комплекс. Дальнейшее участие со стороны государства в решении вопросов лесоустройства, строительства лесных дорог и инфраструктуры, а также механизмы возврата госинвестиций. Учёт и маркировка древесины. Эти и другие направления реформирования отрасли на территории Дальневосточного федерального округа планируется обсудить на площадках Национального лесного форума в Хабаровске, — отметил депутат Государственной Думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

В ходе форума будет организована работа нескольких площадок: лесной комплекс России, эффективность государственного управления лесами, охрана и защита лесов и другие. Модератором одной из площадок выступит Борис Гладких. Участники также обсудят вопросы законодательного регулирования лесных отношений, мер по противодействию незаконному использованию лесов. Лучшие практики регионального развития отдельных направлений лесопользования будут представлены на завершающем этапе форума в Москве.