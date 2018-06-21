Губернатор края провел встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму

Развитие регионального туристического продукта обсудил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на встрече с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Речь шла об участии региона в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011 – 2018 гг.» В рамках документа Хабаровский край получил средства на создание туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары». Он предполагает организацию круизных маршрутов по Амуру с остановками, в том числе на краевой набережной в Хабаровске. Ее реконструкция вошла в программу. Сегодня на объекте завершаются основные работы.

Кроме того, в рамках программы регион активно привлекает средства частных инвесторов. Благодаря вложениям предпринимателей вдоль круизного маршрута сформировано три современных рекреационных комплекса: «Заимка» и «Воронеж» в Хабаровском районе, Центр приема туристов на южном побережье Охотского моря в Тугуро-Чумиканском районе.

«Хабаровский край активно и результативно участвует в программе. Мы в этом лично убедились, осматривая работы на набережной. Сомнений в том, что реконструкция завершится в срок – осенью этого года – у нас нет. Уверен, что у региона есть хорошие шансы получить финансирование в рамках новой федеральной программы на другие проекты», — сказал Николай Королев.

Речь идет о четвертом этапе работ на участке от плавательного бассейна до яхт-клуба на улице Советской, а также о создании туристического кластера «Комсомольский». Этот проект имеет большой потенциал с точки зрения организации лыжного отдыха и промышленного туризма.

«Хабаровский край – культурный и деловой центр Дальнего Востока. Мы динамично развиваем наши ключевые направления в области туризма. Таких масштабных работ по реализации проектов в индустрии гостеприимства в крае еще не было. Во многом благодаря этому регион активно привлекает новых российских и иностранных туристов. Мы благодарны федеральному центру за поддержку и готовы в дальнейшем активно развивать это направление», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что в прошлом году Хабаровский край посетило 583 тысячи российских туристов (рост по сравнению с 2016 г. на 7%), а также около 50 тысяч иностранных. Прирост таких туристов из-за рубежа по сравнению с 2016 годом составил почти 20%.