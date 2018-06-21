В Хабаровском крае почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Хабаровском крае 22 июня. В городах и районах будут организованы церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям, вахты памяти, митинги, патриотические акции. В детских образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, тематические занятия, линейки. На зданиях государственных учреждений в этот день будут приспущены флаги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В краевой столице в 10.00 возложат венок и цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе площади Славы. В церемонии примут участие Губернатор края Вячеслав Шпорт, представители Правительства региона и общественности.
Активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведут федеральную акцию «Красная Гвоздика». В рамках благотворительного проекта все желающие могут внести свой вклад в оказание помощи ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате войн и конфликтов, приобретя за любое пожертвование специальный значок «Красная Гвоздика». Распространять символы будут волонтеры на специально организованных точках на площади им. Ленина, Комсомольской площади и на краевой набережной с 13 до 16 часов.
Вечером на прибрежной зоне стадиона имени Ленина пройдет военно-историческая реконструкция. В 19.30 жители города смогут своими глазами увидеть первый день начала Великой Отечественной войны. Организаторы мероприятия постараются максимально воссоздать атмосферу событий тех военных дней. Все участники действа будут одеты в форму того времени, на поле боя будут раздаваться звуки стрельбы.
Гости Набережной смогут также посетить интерактивные площадки, где будут проходить обучение разборке-сборке автомата Калашникова, акция от ООД «Поисковое движение России» по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны «Судьба солдата», демонстрация одежды довоенной эпохи. В 20.30 все желающие смогут принять участие в акции «Доброе кино». Под открытым небом горожанам покажут фильм о Великой Отечественной войне.
Завершатся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, традиционной акцией «Свеча памяти» на площади Славы. В 22.00 активисты добровольческих организаций, военно-патриотических объединений и неравнодушные жители города возложат цветы и зажгут сотни свечей в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.
Напомним, 22 июня исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. От Хабаровского края на фронт ушли более 120 тысяч человек. С боев Великой Отечественной и Второй мировой войны не вернулись около 47 тысяч человек. За боевые заслуги 78 жителей региона стали Героями Советского Союза. Более 100 тысяч тружеников тыла награждены медалями «За доблестный труд».
Эта запись была опубликована 21.06.2018в 21:28. В рубриках: Общество.
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