В Хабаровском крае почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Хабаровском крае 22 июня. В городах и районах будут организованы церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям, вахты памяти, митинги, патриотические акции. В детских образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, тематические занятия, линейки. На зданиях государственных учреждений в этот день будут приспущены флаги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В краевой столице в 10.00 возложат венок и цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе площади Славы. В церемонии примут участие Губернатор края Вячеслав Шпорт, представители Правительства региона и общественности.

Активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведут федеральную акцию «Красная Гвоздика». В рамках благотворительного проекта все желающие могут внести свой вклад в оказание помощи ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате войн и конфликтов, приобретя за любое пожертвование специальный значок «Красная Гвоздика». Распространять символы будут волонтеры на специально организованных точках на площади им. Ленина, Комсомольской площади и на краевой набережной с 13 до 16 часов.

Вечером на прибрежной зоне стадиона имени Ленина пройдет военно-историческая реконструкция. В 19.30 жители города смогут своими глазами увидеть первый день начала Великой Отечественной войны. Организаторы мероприятия постараются максимально воссоздать атмосферу событий тех военных дней. Все участники действа будут одеты в форму того времени, на поле боя будут раздаваться звуки стрельбы.

Гости Набережной смогут также посетить интерактивные площадки, где будут проходить обучение разборке-сборке автомата Калашникова, акция от ООД «Поисковое движение России» по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны «Судьба солдата», демонстрация одежды довоенной эпохи. В 20.30 все желающие смогут принять участие в акции «Доброе кино». Под открытым небом горожанам покажут фильм о Великой Отечественной войне.

Завершатся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, традиционной акцией «Свеча памяти» на площади Славы. В 22.00 активисты добровольческих организаций, военно-патриотических объединений и неравнодушные жители города возложат цветы и зажгут сотни свечей в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

Напомним, 22 июня исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. От Хабаровского края на фронт ушли более 120 тысяч человек. С боев Великой Отечественной и Второй мировой войны не вернулись около 47 тысяч человек. За боевые заслуги 78 жителей региона стали Героями Советского Союза. Более 100 тысяч тружеников тыла награждены медалями «За доблестный труд».