В Хабаровском крае пошла на спад активность клещей

В Хабаровском крае за минувшую неделю наблюдается снижение активности клещей. По информации министерства здравоохранения края, в период с 11 по 17 июня в медучреждения региона обратились 565 жителей региона, пострадавших от укусов, в том числе 267 детей. Экстренную иммунопрофилактику получили 305 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«С начала сезона активности клещей диагноз «клещевой вирусный энцефалит подтвержден у ребенка из Тугуро-Чумиканского района. На учете с подозрением на заболевание состоят три человека. На госпитализации находятся четыре жителя края, в том числе трое детей», — отметили в министерстве.

Всего с 1 января по 17 июня в Хабаровском крае зарегистрировано почти 4,5 тысячи случаев присасывания клещей. В том числе, от укусов пострадали более 1,6 тысячи детей. Активность клещей наблюдается в 17 из 19 муниципальных районах.

По информации Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 1 428 экземпляров клещей. Вирусоформность клещей составила – 1,5% (22 экземпляра), что на уровне средних многолетних показателей. Также в регионе продолжаются обработки территорий от клещей. На сегодняшний день обработано 1 737,8 га — 106,7% от плана. Специалистами краевого Роспотребнадзора проведена проверка эффективности акарицидных обработок, клещи не обнаружены.

Вместе с тем, в министерстве здравоохранения напоминают, что клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. В связи с этим всем жителям края рекомендуется обязательно соблюдать меры предосторожности при посещении лесопарковых зон. Для предотвращения присасывания клещей следует применять репелленты, использовать защитную одежду.

В случае присасывания клеща следует обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь. Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения края: 8 (4212) 40-22-01.