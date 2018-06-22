Подведены итоги краевого конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан

В Хабаровском крае определили победителей регионального конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан. Лучшие работы представят регион на федеральном этапе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве финансов края, конкурс проводился среди физических и юридических лиц в мае этого года. Жители края могли представить свои проекты в четырех номинациях — «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»; «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах» и «Бюджетный квест». Юридические лица предлагали свои работы по таким темам, как «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Победителями конкурса среди физических лиц стали представители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и районного поселка Хор. Среди организаций лучшие проекты местного бюджета представили финансовые управления администраций Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Вяземского, Верхнебуреинского и имени Лазо районов. С полным списком призеров конкурса можно ознакомиться на сайте министерства финансов края.

Конкурс проводится в регионе в целях выявления и распространения лучшей практики представления бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами. Работы участников представляют собой актуальные исследования по выбранной тематике с возможностью практической реализации в информационных, учебных и рекламных целях.