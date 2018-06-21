В Хабаровском крае начались выпускные вечера

Выпускные вечера стартовали в Хабаровском крае. Первыми окончание учебы сегодня отмечает часть одиннадцатиклассников из Охотского и Хабаровского районов. Всего в этом году со школой попрощаются 5 342 ученика, сообщили в министерстве образования и науки края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Праздничные мероприятия продолжатся в регионе по 30 июня. Массовые гуляния пройдут на городских площадях и районных дворцах культуры. В Ванинском районе школьников ждет выезд на побережье бухты Меньшиково. В Вяземском районе состоится единый выпускной с шествием учащихся, возложением цветов к памятнику погибших в годы Великой Отечественной войны, вручением премии главы района и развлекательной программой..

В Комсомольске-на-Амуре пройдет торжественная церемония на Набережной площади, а также школьные дискотеки в Драматическом театре и ДК Авиастроителей.

Самый массовый выпускной ожидается в краевой столице. 23 июня с 21 до 3 часов ночи 2400 школьников соберутся в «Платинум Арене». Рассвет одиннадцатиклассники встретят на набережной Амура.

В целях обеспечения безопасности выпускников проведена разъяснительная работа с их родителями о необходимости сопровождения детей до дома после окончания выпускного бала. Для оперативного информирования о состоянии дел в период праздничных мероприятий в министерстве образования и науки края, министерстве здравоохранения края, УМВД России по Хабаровскому краю и МЧС России по Хабаровскому краю назначены уполномоченные лица.