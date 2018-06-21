Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями отмечается в крае

В Хабаровском крае начался сезонный подъем заболеваемости населения энтеровирусными инфекциями. По информации министерства здравоохранения региона, с 28 мая зарегистрировано более 70 случаев подозрения на ЭВИ в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Солнечном и имени Лазо районах. Лабораторно подтверждено 11 случаев инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В целях профилактики заболеваемости энтеровирусными инфекциями среди населения санитарно-противоэпидемическая комиссия Правительства Хабаровского края утвердила комплексный план мероприятий в летне-осенний сезон этого года. На случай эпидемического подъема инфекции в медучреждениях сформирован запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, а также определен резервный коечный фонд для госпитализации больных. В образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия», — отметили в министерстве.

Энтеровирусные инфекции – группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых кишечными вирусами Коксаки и ЕСНО, с разнообразными клиническими проявлениями. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, головной боли, распространенных болей в мышцах, головокружения, общей слабости. Нередко отмечаются тошнота и рвота. При появлении первых признаков инфекции необходимо сразу обратиться к врачу.

Специалисты здравоохранения напоминают жителям края о важных мерах профилактики энтеровирусных инфекций. В частности, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, перед употреблением в пищу тщательно обрабатывать фрукты и овощи, пить кипяченую или бутилированную воду, а также же избегать купания в запрещенных местах.

В прошлом году по информации Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе был зарегистрирован 481 случай заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе 459 случаев среди детей. Средние показатели заболеваемости по краю были превышены в Хабаровске, Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах.