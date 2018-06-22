Строительство здания для размещения производств резидентов ТОР «Хабаровск» вступило в активную стадию

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» ведет активное строительство производственно-административного здания на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» в рамках создания инфраструктуры для резидентов. Предназначенное для размещения производств различного профиля здание будет построено в четвертом квартале 2018 года.

В настоящее время на площадке идут подготовительные и земляные работы. На территории установлены рабочий городок и ограждение.

Общая площадь производственно-административного здания переменной этажности составит 2863 квадратных метра, 670 квадратных метров займут административные помещения, 2193 квадратных метра – производственные площади. Здание будет обеспечено всей необходимой инфраструктурой, включая внутренние и внешние инженерные сети, собственную котельную и автодороги.

Созданные производственные помещения предприниматели смогут арендовать на льготных условиях по сниженной стоимости. Новый производственный центр позволит привлечь представителей малого и среднего бизнеса на площадку «Ракитное» ТОР «Хабаровск».

«С появлением новых производственных и административных площадей предприниматели получат качественно новые условия для ведения бизнеса и смогут более активно создавать производственные объединения, – отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. – В настоящее время мы ведем строительство четырех производственно-административных зданий для нужд резидентов: одно в ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное», два в ТОР «Комсомольск» на площадке «Парус» и недавно началось строительство здания в ТОР «Надеждинская» в Приморском крае».

Напомним, ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией и логистикой. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 30 инвесторов с проектами на общую сумму более 34 млрд рублей и планами создать около 3 тысяч новых рабочих мест.