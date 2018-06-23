В ТОР «Горный воздух» идет строительство гостиничного комплекса

Резидент территории опережающего развития «Горный воздух» ООО «Сахалин Шале» ведет строительство 26 коттеджей с сопутствующими услугами для любителей горнолыжных склонов. Инвестиционный проект стоимостью 604 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

В настоящее время на участке площадью шесть гектаров строители возводят здания и сооружения. К стройплощадке подведена электроэнергия, в ближайшее время планируется обеспечение водоснабжением, водоотведением и газом.

На территории расположатся шале четырех различных типов от 40 до 120 квадратных метров и клубный дом площадью 400 квадратных метров. В гостиничном комплексе уровня не менее «четырех звезд» будут размещены фитнес-центр, бассейн и паб для гостей.

Благодаря выбранному дизайну и натуральным материалам отель, расположенный между горнолыжной трассой «Динамо» и дорогой, идущей от нижней к средней станции курорта, будет идеально вписываться в окружающую природу. Участок находится в пяти минутах езды от центра Южно-Сахалинска, чтобы доехать от международного аэропорта и железнодорожного вокзала «Южно-Сахалинск», гостям курорта потребуется от 10 до 20 минут.

«Запуск проекта обеспечит создание 50 новых рабочих мест. Уже обученный персонал для обслуживания комплекса планируется привлекать с помощью кадровых агентств. Также рассматриваем возможность передачи управления отелем специализированной компании, которая подберет квалифицированный персонал и наладит все необходимые процессы, – сообщил генеральный директор ООО «Сахалин Шале» Алексей Залпин. – Мы понимаем, какие преференции хотим получить, – это выделение земельного участка, субсидии по инфраструктуре и послабления по налогам и сборам».

Генеральный директор АО «КРДВ» отметил, что сегодня активно развиваются туристские кластеры в ТОР: на Камчатке — курорт «Паратунка», на Сахалине — горнолыжный курорт «Горный воздух», в Хабаровском крае — горнолыжный курорт «Холдоми». На территории свободного порта Владивосток реализуется множество туристских проектов. Резиденты пользуются льготами, Корпорация строит инфраструктуру. Растёт турпоток, растут прибыли туркомпаний.

«Мы предлагаем инвесторам внимательно посмотреть на Дальний Восток и использовать его «врожденные» и «приобретённые» преимущества для построения своего туристского бизнеса, в том числе на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток», — заявил Денис Тихонов.

ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. Реализация проектов в рамках ТОР «Горный воздух» направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», а также два земельных участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ ТОР эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты. В настоящее врем в ТОР реализуется 16 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 20,9 млрд рублей.