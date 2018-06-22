Мун Чжэ Ин и Юрий Трутнев дали старт Российско-корейскому бизнес-форуму

Сегодня, 22 июня, в Москве начал работу российско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Южной Кореей.

«В прошлом году вырос товарооборот между нашими странами, кроме того, мы побили рекорд по гуманитарному обмену», — заявил южнокорейский лидер. Он также предложил к 2020 году довести товарооборот до 30 млрд долларов и увеличить показатели гуманитарного обмена.

В приветственном слове Юрий Трутнев отметил, что в 2017 году объем взаимной торговли России и Южной Кореи увеличился на 27,3%, составив 19,2 млрд долларов США, и продолжает расти с начала этого года. При этом он подчеркнул, что одним из перспективных направлений является совместная работа на Дальнем Востоке России.

«Президентом Росси Владимиром Путиным развитие Дальнего Востока определено национальным приоритетом на весь 21 век, — подчеркнул вице-премьер. – Сегодня в Дальневосточном федеральном округе сформировано конкурентоспособное инвестиционное пространство. Инвесторам здесь предоставляются самые большие налоговые льготы, инфраструктура за счет государства, низкие тарифы на электроэнергию, персональное сопровождение проектов, защита инвесторов».

На сегодняшний день на Дальнем Востоке реализуются 6 проектов с участием корейских инвесторов, общая сумма инвестиций составляет 50 млн долларов США.

«Вместе с тем, по итогам Дня корейского инвестора, который мы провели 5 марта во Владивостоке, в работе появились новые перспективные проекты стоимостью более 1 млрд долларов США, — рассказал Юрий Трутнев. – Такие компании, как Хендэ, Поско Дэу, Кей Си Си, Дагро Ворлд планируют свои инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, переработку леса, сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке. Сделаем все возможное, чтобы эти проекты были успешными».

Кроме того, для улучшения взаимодействия с корейским бизнесом Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта открывает свой офис в Сеуле.

В работе форума также принимают участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, заместитель Министра экономического развития Алексей Груздев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель KITA (Корейская организация международной торговли) господин Ким Ён Чжу, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, руководители российских и корейских компаний.

Напомним, Президент Республики Корея находится в России с государственным визитом.