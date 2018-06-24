Проект «Дальневосточная слобода» создали получатели гектаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае группа получателей гектара создала проект «Дальневосточная слобода». В планах людей развивать сразу несколько направлений: сельское хозяйство, туризм, охоту и рыбалку.

Инициативная группа тщательно выбирала место расположения «слободы», четыре раза они выезжали на местность. B уже в декабре 2016 года они забрали свои участки в пользование.

Сейчас на площади 47 га расположены свинарник, в котором обитают вьетнамские вислоухие, небольшая пасека, птичья ферма, где живут фазаны, цесарки, индюки. Засеяли поле сои, а уже скоро будет построен дом.

«Сейчас фактически у нас есть большой контактный зоопарк для наших детей, они знакомятся с животными, привыкают трудиться, им здесь интересно. Для нас же это отдушина, мы делаем все для собственного удовольствия, своими силами и на прибыль пока не рассчитываем», — отметил Андрей Воротняк, один из владельцев «гектаров» в «Дальневосточной слободе».

Близость к озеру и лесу диктует людям грандиозные планы освоения участков – постройка био-вегетария с системой орошения, оформление зоны охоты и рыбалки, для которой участники проекта сами будут разводить рыбу и животных, главная цель – развитие туризма, для этого будут построены гостевые домики.

«Для того чтобы было удобно добираться и перевозить что-то сюда, мы уже своими силами отсыпали дорогу, ее длина около 200 метров. Пока нам не хватает только электричества, но с этой проблемой уже пообещали разобраться местные власти», — заключил Андрей.

Владельцы участков уже встретились с руководством администрации Хабаровского района и представителями Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, чтобы разработать программу развития участков и обсудить возможность получения государственной поддержки.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.