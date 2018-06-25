Предприниматели края должны подключить онлайн кассы до 1 июля

В России завершается очередной этап реализации федерального закона №54, который регламентирует порядок работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой. Ход его исполнения в Хабаровском крае обсудили на заседании общественного совета при министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В министерстве отметили, что до 1 июля 2018 года онлайн-кассы должны установить компании и индивидуальные предприниматели, которые выплачивают единый налог на вменённый доход, ИП на патентной системе, торгующие в розницу и оказывающие услуги общественного питания, а также владельцы торговых и вендинговых автоматов. При этом отсрочку до 1 июля 2019 года получили предприниматели, которые используют ЕНВД и ведут свою деятельность без наемных рабочих. При трудоустройстве хотя бы одного человека в течение 30 дней необходимо купить и зарегистрировать онлайн-кассу.

«Чтобы компенсировать затраты на техническое переоснащение, индивидуальным предпринимателям на «вмененке» и патенте предоставляется налоговый вычет в размере до 18 тысяч рублей на каждую кассу. Но купить и зарегистрировать технику необходимо до 1 июля, поэтому нужно поторопиться», — отметила председатель общественного совета при министерстве Татьяна Лось.

По данным краевой налоговой службы, 1,5 тысячи предпринимателей Хабаровского края, которые к июлю должны были приобрести онлайн-кассу и зарегистрировать ее, не сделали этого. Их ждут денежные штрафы и приостановка деятельности предприятия сроком до 90 дней.

«Министерство информирует предпринимателей о необходимости подключить кассовое оборудование нового образца – мы проводим публичные слушания, вебинары, видеоконференции с районами. Кроме того, определен перечень отдаленных населенных пунктов, где отсутствует интернет. Здесь предпринимателям не нужно приобретать онлайн-кассу за исключением тех, кто продает подакцизные товары, то есть алкоголь и табак», — сообщил министр торговли пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Напомним, с 2017 года работающие в сфере торговли компании и индивидуальные предприниматели стали отправлять налоговой службе данные о каждой совершенной сделке в режиме онлайн. Первыми онлайн-кассы с фискальным накопителем начали использовать продавцы подакцизного алкоголя, организации и ИП, использующие общую систему налогообложения и упрощенную, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.