На первых соревнованиях РДС-Восток в Благовещенске победу одержал пилот из Владивостока

Этап всероссийских соревнований по дрифту — РДС-Восток впервые прошёл в Благовещенске в минувшие выходные. В соревновании приняли участие 20 гонщиков со всего Дальнего Востока. Победу в парных заездах праздновал действующий чемпион серии Максим Седых из Владивостока, на второе место поднялся победитель одиночных заездов Егор Шумилкин, г. Хабаровск, третий — представитель Благовещенска Макар Черныш. По данным организаторов, соревнования посетили около трёх тысяч человек.

Мероприятие отметилось сразу несколькими достижениями: соревнования по дрифту такого масштаба в Благовещенске прошли впервые, более того, картодром «Юбилейный» стал первой трассой для РДС-Восток — все дальневосточные соревнования серии проходили на площадках. Ещё одним достижением стало количество зрителей, присутствовавших на соревнованиях — цифра удивила даже местных спортивных функционеров.

Дмитрий Семенюк, главный судья РДС-Восток:

«Всё прошло здорово. Мы ни разу ещё не проводили соревнования на трассах. Конечно, есть своя специфика и для участников, и для организаторов: как пример, жёсткие границы трассы. На площадке есть линии, за которые нельзя выезжать, выехал — штраф. На треке же кроме штрафа можно ещё и серьёзно повредить машину. Трасса очень техничная, пилоту надо много работать, отдыхать за рулём не получится. Да, поначалу многим было сложно, но главное на этой трассе найти правильную траекторию, чтобы проехать хорошо и качественно».

В один голос пилоты говорили о невероятной поддержке публики. На соревнования приехали зрители из разных городов Амурской области. По словам болельщиков, гонщикам и организаторам РДС-Восток удалось подарить публике настоящий праздник.

Егор Корпусенко, зритель, г. Белогорск, Амурская область

«Месяц назад мы были проездом в Хабаровске, узнали про эти соревнования, а потом нам сказали, что и у нас будет в Амурской области то же самое, поэтому мы специально приехали за 120 километров — из Белогорска в Благовещенск, чтобы посмотреть на дрифт. До этого я ничего подобного не видел. Болели сегодня за Макара Черныша, в целом за наших ребят. Понятно, что пилоты из других городов сильнее, потому что у них это больше развито, там Япония ближе. Я вообще слежу за РДС, постоянно смотрю разные видео. И сегодня всё очень нравится, очень круто. Это праздник, такого точно ещё не было!»

Максим и Татьяна Иваненко, зрители, г. Благовещенск:

«Очень довольны, что приехали всей семьёй. Мы, если честно, не очень представляли, что это такое вообще. Но сейчас так понравилось, уже даже голос сел — всей семьёй болеем за благовещенских спортсменов. Ещё очень понравилось, как Екатерина Седых едет, очень красиво. Передайте пусть приезжают ещё! Дети наши тоже в восторге, уже говорят, что хотят быть гонщиками».

По традиции в ходе соревнований прошёл аукцион дрифт-такси: среди зрителей разыграли право на проезд с пилотами в гоночных болидах. Двое победителей аукциона проехали парные заезды в боевом режиме с Алексеем Линьковым (команда ATVL) и Константином Авшаровым. После проездов победители аукциона в очередной раз подтвердили мысль, что поездка в дрифт-каре дарит ни с чем не сравнимые ощущения.

Победителем соревнований стал Максим Седых (команда «Великолепная четвёрка»). Пилот оставил за бортом соревнований сначала дебютанта РДС-Восток Артака Караханяна из Благовещенска, а затем и опытного Алексея Линькова из Владивостока.

Максим Седых, победитель соревнования:

«Я ожидал, что на этой трассе будет легко ехать парно. Я когда-то видел видео с проезда по этой трассе Макара Черныша и Ивана Канищева — они так здорово проехали парно, я подумал, что и нам будет очень легко. По приезду стало понятно, что первому ехать действительно легко, а вот вторым номером — гораздо сложнее. Многие говорили, что трасса узкая, но нет — она не уже Змеинки во Владивостоке. Причём, покрытие очень достойное, асфальт даже лучше, чем у нас на Змеинке. Если сравнивать с другими, трасса на четвёрку. Да, на ней высокий износ резины, но это не из-за качества асфальта, а из-за большого количества замедлений и пробуксовок. Отмечу, что очень чувствовалась поддержка болельщиков, много было активных зрителей, видно, что не просто пришли посмотреть, а болели от души!»

Больше прочих ратовал за приезд серии в Благовещенск Егор Шумилкин. В 2010 году пилот впервые побывал здесь на соревнованиях и с тех пор надеялся, что однажды вернётся в Благовещенск.

Егор Шумилкин, 2 место:

«Я знал, что придёт много людей и всем всё понравится! Я много раз говорил, что давно хотел в Благовещенск и мечта осуществилась — я именно так себе всё и представлял. Очень крутая штука была, когда мы проезжали в непосредственной близости от зрителей после заезда. Нигде в РДС-Восток зрители так близко машину в движении не видят. Более того, после заезда я выходил из машины — зрители готовы были с руками и ногами тебя затянуть. Зрители говорили, что не ожидали такого зрелища. Они были в восторге, и мы тоже! Мы должны сюда вернуться!»

Макар Черныш, 3 место:

«Это было волнительно, потому что это был мой домашний этап, и потому что я доче обещал принести домой «сахарницу» (кубок соревнований — прим. авт.). Она расстроилась, что это кубок за третье место, но она пока не знает цену победы. И, наверное, я сделал максимум. С учётом того, что этот сезон мимо (Макар Черныш не участвовал в первых двух этапах — прим. авт.), тренировок нет, я доволен результатом. Очень позитивные были зрители, такую энергию выдавали, что хотелось ехать и ехать. Самым сложным был первый парный заезд, когда нужно преодолеть самого себя, чтобы нервы успокоились, и всё. Я рад, что пилоты, добираясь до Благовещенска, прочуствовали, каково мне было все эти годы, когда я на каждое соревнование РДС-Восток ездил по три тысячи километров туда-обратно. Здорово, что сегодня зрители искренне радовались и болели, причём не только за меня, но и за всех. Я после церемонии награждения 30 минут не мог спуститься с подиума — фотографировался с болельщиками, потом ещё полчаса мы шли от багажника к капоту моей машины — снова автографы, фото, было не просто, но приятно».

Не обошлось и без технических сходов. Так, из-за поломок досрочно покинули соревнование Олег Денисевич (Дальнегорск) и Сергей Жикривецкий (Петропавловск-Камчатский). Проверить мастерство и скорость своих механиков пришлось и Алексею Линькову.

Алексей Линьков, пилот РДС-Восток:

«Может, кому-то трасса и не очень, а мне понравилась. В пятницу мы приехали, потренировались, вкатились в трассу и мне она очень легко далась — почти сразу и без особых проблем начало получаться. В субботу на первом тренировочном проезде у меня поломался масляный насос. На его ремонт нужно было много времени и не факт, что всё бы получилось — стружка по всему мотору полетела. Решили пойти во все тяжкие, разобрали мотор, всё отмыли. Нам много, кто помогал — команда Александра Коваля, местные парни: кто в магазин уехал, кто ещё куда-то — очень отзывчивые люди. Починили машину и успели в квалификацию. В парных заездах сначала обошёл Алексея Передерея, а потом попал на Максима Седых, но здесь уже гонка вооружений — с его машиной сложно ехать, ну и сам Максим много тренируется. Более того, в боевых заездах он очень непредсказуем. Была и моя вина — я придал слишком много значимости этим заездам, слишком заморочился, что я еду с чемпионом, хотя так делать нельзя — об этом никогда не надо думать! В итоге что-то не задалось. В целом, очень крутые ощущения — город, погода, трасса, люди. Хотелось уехать отсюда с кубком, но, видимо, в следующий раз».

Константин Горчаков, пилот РДС-Восток:

«В квалификации я занял четвёртое место, результатам доволен. Парные заезды тоже начались хорошо, но в топ-8 после разгона — щёлк и машина начала только одним колесом крутить. У меня внутри появилось ощущение, что всё, приехали. Проблема была в редукторе, и у меня был с собой запасной редуктор, однако поменять его за пять минут нереально (по регламенту пилот имеет 5 минут на ремонт автомобиля по ходу всего соревнования — прим. авт.). А вообще этап понравился, очень интересно посмотреть, как люди живут, чем увлекаются. Публика очень понравилась, здесь такие соревнования пока в диковинку, фанатеют от всего этого. Много просились сфотографироваться в машине, но я уже несколько лет никого в свою машину не сажу — только детей маленьких. Конечно, новые локации, новое общение — это достаточно интересно. Одно жаль, что у нас на Дальнем Востоке нет автодромов. Трасса для картинга и автодром всё же очень отличаются».

Меньше, чем через три недели очередной этап РДС-Восток пройдёт во Владивостоке на площадке «Приморского кольца». Затем, после небольшого перерыва, серия вернётся в Хабаровск, где 2 сентября состоится финал сезона. Подробности на rdsvostok.ru. Организаторы в свою очередь подчёркивают, что у Благовещенска есть все шансы принимать у себя соревнования РДС-Восток на ежегодной основе.