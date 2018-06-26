Фруктовые сады и тепличные комплексы планируют создавать потенциальные резиденты ТОР и свободного порта

Более 15 млрд рублей готовы вложить в реализацию новых проектов потенциальные инвесторы, пожелавшие получить статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. 26 заявок поступило на рассмотрение в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на минувшей неделе. Выполнение инвестиционных планов позволит создать в регионе около 1200 новых рабочих мест.

Так, одиннадцать потенциальных инвесторов территорий опережающего развития планируют заняться строительством промышленных предприятий, складских, тепличных и СПА комплексов.

К примеру, ИП Абросимов Сергей Владимирович хочет создать в ТОР «Надеждинская» мини завод и ежегодно производить до 4 млн. условных кирпичей. Еще один мини-завод в целях производства сжиженного природного газа в ТОР «Михайловский» намеревается построить ООО «КриоТрансГаз».

В ТОР «Камчатка» может появиться высокотехнологичный тепличный комплекс площадью 12 га для выращивания овощной продукции защищённого грунта в объеме не менее 10 000 тонн в год. В ТОР «Беринговский» КФХ Тынтин Анатолий Владимирович планирует возвести круглогодичный тепличный комплекс с частичным применением гидропоники и мини-цехом для производства консервированных овощей и клубники. Современный объект для сортировки, первичной обработки, фасовки и хранения сельхозпродукции хочет создать в Республике Саха Якутия потенциальный резидент ТОР «ИП Кангалассы» — ООО «Салация».

В Сахалинской области компания «Русский двор» намерена построить в ТОР «Горный воздух» круглогодичный комплекс отдыха с 10 отдельно стоящими банями из бруса, гостевыми домами, кафе, парковкой и парковой зоной. Для каждой бани и гостевого дома будет отведена приватная территория с беседками, окруженная живой изгородью.

ООО «Солнечный круг» сделало ставку на ТОР «Комсомольск» для создания предприятия по производству биотоплива в форме цилиндрических гранул, получаемых из отходов деревообрабатывающей промышленности.

На территориях свободного порта вести инвестиционную деятельность пожелали 15 потенциальных инвесторов.

Так, компании «ПРИМСТРОЙ», «Индустрия», «Лосыван», «Архитектон», «Бородинская, 7», «СРТ» и «Барракуда» выступили с проектами строительства жилых многоквартирных домов, базы отдыха и современного многопрофильного комплекса предприятий обслуживания населения на территории Владивостока и Артема.

Сеть двухуровневых автостоянок и объектов придорожного сервиса, а также сервисный центр большегрузных автомобилей и транспортно-логистическую компанию хотят создать компании «Востокстрой», «Альфатранс», «Восток» и «Бизнес Группа Развитие».

В окрестностях Уссурийска ООО «Алексееникольское» намеревается создать современный животноводческий комплекс по выращиванию крупного рогатого скота, зерновых, сои и урожая фруктов. Реализацию производимой продукции – мяса, комбикормов, яблок и слив потенциальный инвестор рассчитывает вести на территории выставочного комплекса, строительство которого также предусмотрено проектом.

Производством строительных металлоконструкций, изделий и их частей за счет строительства производственно-складского здания, установки производственного и технологического оборудования и оснащения открытой площадки для монтажа и сбора изделий планирует заняться ООО «Техносклад».

ООО «Полигон» выступило с инициативой создания в Надеждинском районе Приморского края экологического центра по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных и промышленных отходов. Проектом предусматривается производство продукции из вторичного сырья — до 66 тысяч тонн в год продуктов вторичной переработки электронных и полимерных отходов, бумаги вторичной переработки, а также производство до 4,8 тыс. тонн/год изделий из резиновой крошки.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее заявлял, что важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».

В общей сложности сегодня на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 73 заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, объем инвестиционного портфеля составляет около 370 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать до 8 400 новых рабочих мест.