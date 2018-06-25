Закон об обнулении НДС для авиаперевозок на Дальний Восток внесен в Госдуму

Ставку налога на добавленную стоимость для воздушных перевозок в регионы Дальнего Востока могут обнулить. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, Правительство России внесло в Госдуму.

Планируется установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Дальневосточного федерального округа. Для обнуления НДС предлагается внести изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Согласно действующему законодательству, операции по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам подлежат обложению НДС по ставке в размере 10%. Исключение составляют только услуги по внутренним перелётам в случаях, когда пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Крыма, Севастополя и Калининградской области. В этих случаях ставка НДС составляет 0%.

Отметим, что законопроект был разработан во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 6 июня 2018 года.

Напомним, Президент России Владимир Путин 7 июня в ходе «прямой линии» заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелётов, комментируя вопрос жителя Уссурийска о подорожании авиабилетов.

«Cамое главное решение, может быть, в преддверии сегодняшнего нашего мероприятия или просто уже подготовленное заранее, но, во всяком случае, такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера Правительством принято, а именно: решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный, существенный шаг снижения стоимости билета, но посмотрим, как будет работать эта практика», – подчеркнул Владимир Путин.