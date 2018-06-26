Почти две тысячи человек призваны на военную службу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершается весенний призыв на военную службу. Ход его проведения в регионе обсудили на заседании призывной комиссии края. Совещание с районами в режиме видеоконференции провел заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации военного комиссариата края, этой весной на призывные комиссии прибыли 5 478 жителей региона. Из них на военную службу было отобрано 1927 человек, что составляет 35 процентов. Отсрочку получили 54,9 процентов призывников. Большинство из них освобождены в связи с продолжением учебы и по состоянию здоровья. На сегодняшний день служить в Вооруженные Силы РФ отправились 357 призывников.

«С поставленной задачей по весеннему призыву справились все муниципальные образования края. До 11 июля все призывники будут направлены в войска. Большая часть из них будет проходить службу на территории региона, — отметил заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Напомним, весенняя призывная кампания стартовала в крае с 1 апреля. В регионе работает 21 призывная комиссия. В ходе кампании особое внимание уделяется медицинскому освидетельствованию новобранцев.