Представители власти, бизнеса и общественности обсудили вопросы освоения лесов

В краевой состоялся третий этап Национального лесного форума. Участие в нем приняли порядка трехсот экспертов, экологов, охотпользователей, лесопромышленников и недропользователей, а также представителей власти и общественности со всей страны. Вопросы и предложения, озвученные на площадках, могут послужить основанием для внесения изменений в нормативные документы на федеральном уровне. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Работа форума была сосредоточена на четырех площадках, где обсуждались вопросы развития лесного комплекса, охраны лесов, а также сбора дикоросов и ведения охотничьего хозяйства. В крае находится четверть всего лесного фонда Дальнего Востока. При этом 40 процентов всей заготавливаемой древесины отправляется на глубокую переработку. Одним из основных является вопрос внесения изменений в Лесной кодекс РФ. Он ограничивает доступ граждан в лес для сбора дикоросов. Согласно правовому документу, для этих целей необходимо оформлять лесные участки в долгосрочную аренду.

По словам председателя Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, результаты, полученные на хабаровской площадке, будут учтены на итоговом заседании Национального форума в Москве.

«По итогам Национального лесного форума мы составим план законотворческой деятельности, чтобы потом предложения можно было реализовать в виде нормативных документов и поправок в действующие законы. За последние два года уже сделано многое: выделены дополнительные средства на тушение лесных пожаров, принят закон об обязательной публикации информации о лесе, о создании дополнительных рабочих мест для лесных инспекторов. Внесены поправки в уголовный кодекс, в том числе, ответственность за контрабанду частей и дериватов диких животных. В начале июля в третьем чтении рассмотрят закон о лесовосстановлении», — сказал Николай Николаев.

Осенью в Госдуме планируется рассмотрение поправок в нормативные акты, регулирующие и вопросы заготовки дикоросов. «Эта тема чрезвычайно важная для людей, живущих в отдаленных деревнях. Мы прекрасно понимаем, что раньше целые населенные пункты жили на этом, и сейчас нужно дать возможность людям зарабатывать. Государство предоставляет на Дальнем Востоке бесплатные гектары, а с ними мы должны предоставить и условия для развития на этой земле», — добавил парламентарий.

Национальный лесной форум организован под эгидой Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Его главная цель – повысить эффективность использования лесов как национального богатства России на благо страны и граждан. Хабаровск стал третьей площадкой, до этого вопросы развития лесного комплекса страны обсуждали в Ижевске и Ханты-Мансийске. Следующий этап состоится 15-16 июня в Барнауле, затем в Петрозаводске. Итоги будут подведены в сентябре в Москве.