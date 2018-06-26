122 тысячи гектаров земли дополнительно выделят в Хабаровском крае под «дальневосточные гектары»

Дополнительно 122 тысячи гектаров земли выделят в Хабаровском крае для желающих взять «дальневосточный гектар». Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Проектом закона предлагается «открыть» для получателей «дальневосточного гектара» ранее закрытую десятикилометровую зону вокруг Комсомольска-на-Амуре, за исключением садоводческих товариществ и отдельных населенных пунктов, территории которых подверглись затоплению в 2013 году. Предполагается, что земли около города Юности будут пользоваться повышенным спросом — получатели гектаров интересуются участками, рядом с которыми есть дороги и другие коммуникации.

«Земельные участки, расположенные на территории садоводческих товариществ вблизи Комсомольска-на-Амуре, используются гражданами, как правило, уже более 20 лет», — отметил, представляя законопроект на заседании комитета и.о. заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Ринат Мазитов.

Также законопроектом предлагается дополнительно «открыть» территорию в Бикинском районе около с. Покровка, где ранее планировалось строить трансграничный мостовой переход через реку Уссури.

Напомним, законопроект был внесен в Законодательную Думу края Губернатором Вячеславом Шпортом 21 июня. Открытие дополнительных территорий повысит интерес граждан к приобретению земельных участков в рамках федерального закона о «дальневосточном гектаре» и положительно скажется на вовлечении земель в оборот.

Всего с начала действия федерального закона в Хабаровском крае поступило свыше 17 тысяч заявлений на получение земельного участка в безвозмездное пользование. На сегодняшний день уже оформлено 8175 договоров.