Склонность к употреблению наркотиков у молодежи выявят на добровольном тестировании

Очередное заседание антинаркотической комиссии края провел сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт. Его участники обсудили ситуацию с наркозаболеваемостью населения, а также рассмотрели пути противодействия распространению в регионе наркотических веществ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили на совещании, в качестве профилактической меры этой осенью планируется провести среди учащихся края добровольное социально-психологическое тестирование. Оно поможет выявить у школьников и студентов скрытые предрасположенности к наркомании. Это очень важно, так как дает возможность родителям и преподавателям вовремя наладить с подростками психологический контакт и оградить их от негативных последствий этого страшного явления.

«Подобное тестирование – превосходный инструмент социального контроля и предупреждения наркомании в подростковой и молодежной среде, — отметил первый замминистра образования и науки края Александр Король. – В нем принимают участие школьники 7-11 классов, а также первокурсники учебных заведений края. Результаты анкетирования анонимны. Поэтому мы надеемся, что как можно больше учеников школ и студентов примут участие».

Александр Король уточнил, что подобное тестирование проводится на протяжении трех лет. И с каждым годом все больше подростков и их родителей прибегают к этому способу. Так, с 2015 года количество участников тестирования выросло на 41%. Почти все учебные заведения края уже присоединились к программе.

Также Александр Король рассказал о методике опроса. Она представляет собой специально адаптированный тест «Склонность к зависимому поведению» Владимира Менделевича, в который входят 55 вопросов. Анкета составлена в виде утверждений, с которыми можно согласиться или нет. В результате социально-психологического тестирования определяется один из четырех уровней зависимого поведения.

«После опроса мы анализируем полученные данные и готовим рекомендации. Затем их активно используем при составлении учебных планов. Также по ним впоследствии подбираются темы различных лекций для учебных заведений, которые разъясняют молодежи опасность наркомании», — объяснил замминистра.

Вячеслав Шпорт положительно оценил возможность такого тестирования в учебных заведениях края. Как отметил глава региона, молодежь составляет основную группу риска, поэтому нужно направить максимум усилий, чтобы оградить ее от наркомании.

«Тестирование – добровольное, и я прошу вас организовать беседы с родителями, — сказал Губернатор. – Нужно, чтобы они понимали пользу такого опроса и не запрещали своим детям принимать в нем участие. Также продолжайте профилактику наркомании в СМИ и в социальных сетях. Сегодня это основное место, где молодежь черпает информацию».

По итогам совещания, Вячеслав Шпорт поручил министерству физической культуры и спорта, а также комитету по молодежной политике усилить пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. На улицах городов и поселков края появится еще больше социальной рекламы, посвященной проблеме наркомании.