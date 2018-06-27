В Тугуро-Чумиканском районе отпразднуют эвенкийский Новый год

30 июня в 14 часов в селе Удское Тугуро-Чумиканского района края состоится эвенкийский национальный праздник Икенипке. Мероприятие проводится с целью сохранения и популяризации культуры и искусства, традиций и обычаев эвенков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Икенипке – это весенне-летний обрядовый эвенкийский праздник. Его еще называют эвенкийским Новым годом, который по традиции проводится с появлением зеленой травы и хвои лиственницы, рождением оленят. По словам организаторов, гостей ждет увлекательная программа и непередаваемая красота Севера края.

«Посетив праздник, вы сможете познакомиться с самобытной культурой, традициями и обычаями эвенков, который издревле проживает на севере Хабаровского края. В частности, любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах по вышивке оленьим волосом, бисером, изготовлении оберегов — сэнгкэлэвун. Повара приготовят таежные блюда: какдаку — рыбу на костре, чукен — эвенкийский стейк. Также можно будет попробовать оленье молоко, сушеное дикое мясо или кукрю, а также таежные ягоды, черемшу и многое другое. Местные коллективы исполнят национальные песни и танцы. Обязательным станет эвенкийский хоровод Хэдье», — рассказала заместитель председателя правления родовой общины коренного малочисленного народа эвенки «Эльга» Аксинья Симонова.

Она также сообщила, что добраться до Чумикана можно самолетом Хабаровск — Чумикан. При этом необходимо забронировать гостиницу в поселке Чумикан. Далее до Удского на моторной лодке.