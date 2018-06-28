Строительство котельной в поселке Амгунь планируют закончить в 2019 году

В следующем году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию угольной котельной в посёлке Амгунь Солнечного района. Соответствующая дорожная карта разработана министерством жилищно-коммунального хозяйства края. Установленная мощность объекта 6,0 Гкал/час, выработка тепловой энергии будет осуществляться от четырех котлоагрегатов марки КВм-1,74 К. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
«В целях модернизации теплоснабжения и завершения строительства котельной администрации Солнечного района предложено передать котельную в краевую собственность. Это позволит произвести работы по корректировке проектно-сметной документации, устранить выявленные при обследовании недостатки, не позволяющие начать эксплуатацию котельной, достроить объект и ввести его в работу», — сообщил начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства края Владимир Орлов.
Он также отметил, что до момента окончания строительства поселок будет отапливаться от существующей котельной. В этом году на ее подготовку к отопительному сезону из краевого бюджета будет выделено 12 млн 684 тысячи рублей.
Эта запись была опубликована 28.06.2018в 08:28. В рубриках: Общество.
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