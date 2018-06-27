Товаропроизводители края готовы с 1 июля перейти на систему «Меркурий»

С 1 июля в России официально запустят в работу Государственную информационную систему ветеринарной сертификации «Меркурий». На нее должны перейти все участники оборота пищевой продукции, подлежащей оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Вопросы готовности организаций и контролирующих органов к новым условиям работы обсудили на заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшем в Правительстве края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщил главный государственный ветеринарный инспектор края Николай Постоев, в настоящее время до 99,2% всех ветеринарных сертификатов в регионе уже оформляется в электронном виде. На них перешли 92% предприятий птицеводства, 78% — мясной отрасли, 56% — молочной, 74% — рыбной, 63% всех оптовиков. При этом, получив еще только первый опыт работы в «Меркурии», производители и продавцы пищевой продукции уже признали ее удобной и эффективной.

«Регистрацию в системе прошли почти 100% отраслевых предприятий, — пояснил Николай Постоев. – Но фактически работают пока не все. Только с начала этого года мы провели более 1500 тысяч консультаций и семинаров, в ходе которых обучали наши хозяйствующие субъекты пользоваться «Меркурием». Однако уже можно сказать, что Хабаровский край к работе в ГИС готов».

Николай Постоев также уточнил, что сегодня в системе оформления ВСД возможна их регистрация не только государственными ветеринарами. Для определенной группы товаров соответствующую деятельность могут осуществлять ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными сотрудниками госветслужбы, а также уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот подконтрольных товаров.

Напомним, что согласно нововведениям федерального Министерства сельского хозяйства с 1 июля 2018 года в Российской Федерации предполагают полностью отказаться от бумажных носителей и перевести оформление ветеринарных документов в электронный вид. Это позволит повысить контроль за качеством продукции, более точно отследить логистику и возможные нарушения правил сертификации. Товаропроизводители, заинтересованные в оформлении ВСД, должны зарегистрироваться в единой электронной системе, организовать рабочее место, оснащенное компьютером, имеющим выход в Интернет, обучить специалиста этой работе.