В Хабаровском крае завершился Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур»

В Солнечном районе завершил работу Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур». В последний день форума площадку посетил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Ему представили несколько проектов участников третьей смены «Инженеры будущего». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Это разработки, связанные с развитием комфортной городской среды, платформа по организации работы малой авиации «Крылья России», система информирования молодежи о технологических инициативах, Интернет- приложение по продвижению туристических возможностей Дальнего Востока.

Вячеслав Шпорт отметил, что лучшие проекты, представленные на форуме, могут быть поддержаны властями региона.

«Мы с вами — соратники, нацеленные на развитие нашей страны. С каждым годом «Амур» становится все более востребованной площадкой. Сюда приезжает энергичная, талантливая, неравнодушная молодёжь. Сегодня наш форум — в тренде государственной политики по развитию Дальнего Востока. Уверен, вы сможете реализовать свои идеи в нашем регионе», — отметил Вячеслав Шпорт.

Всего в рамках смены молодые лидеры, ученые и разработчики подготовили более 40 инициатив.

Губернатор также принял участие в церемонии закрытия форума. Он вручил благодарственные письма участникам.

Напомним, что в 2018 году Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» впервые проходил в Хабаровском крае в статусе федерального. Суммарно он объединил не менее 1100 человек. Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Полномочным Представительством Президента РФ в ДФО и Правительством Хабаровского края.