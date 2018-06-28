В Хабаровском крае увеличилась популяция амурского тигра

Губернатор края Вячеслав Шпорт сегодня принял участие в открытии Международно-практического симпозиума «Сохранение популяции амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы». Мероприятие, которое проходит в Хабаровске, объединило представителей власти и научного сообщества, некоммерческого сектора из России и ряда других стран. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В центре внимания участников встречи – создание условий для восстановления популяции амурского тигра. Для реализации этой задачи в 2008 году была разработана специальная программа, которую поддержали 13 стран, где обитает хищник. В России в 2010 году была приняла национальная стратегия. Это позволило привлечь финансовые, организационные и технические ресурсы, наладить научную работу.

В результате заложена основа для восстановления ареала и роста популяции амурского тигра. Сегодня Россия — единственная страна, где численность этого вида выросла более чем в 10 раз. При этом на Дальнем Востоке обитает крупнейшая популяция в едином ареале — 540 особей. Это более чем 1/10 часть мировой численности вида.

Отмечалось, что в Хабаровском крае, благодаря мерам, направленным на сохранение амурского тигра, его численность за последние 10 лет увеличилась более чем в полтора раза – до 100 – 109 особей. Хищник в основном обитает на территории двух районов края – имени Лазо и Нанайского.

«Правительство края с пониманием относится к проблемам сохранения живой природы, мы думаем о будущих поколениях. Ещё не так давно ситуация, в которой оказались амурские тигры, действительно была близка к катастрофической. Нам удалось ее переломить. Отмечу, что рост численности и расширение ареала обитания тигра являются результатом совместных усилий государственных органов, общественных и научных организаций. Они направлены на увеличение популяции, сохранение кормовой базы и мест обитания, пресечение браконьерства», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора края, в регионе продолжается работа по созданию государственного центра реабилитации диких животных. Значимую помощь в этой работе оказывают некоммерческая организация «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» и Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы.

Напомним, что в Хабаровском крае активная научная работа по сохранению тигра началась 25 лет назад. В 1993 году, совместно с Обществом сохранения диких животных и Хабаровским фондом диких животных в Хабаровске состоялся первый Международный научно-практический симпозиум.