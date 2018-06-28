Единовременная выплата на открытие собственного дела предусмотрена для безработных жителей края

Жители Хабаровского края, имеющие официальный статус безработного, могут воспользоваться единовременной выплатой на открытие собственного дела. С 2012 года этой услугой воспользовались 1768 человек. Всего консультации по вопросам самозанятости получили около 4000 граждан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В регионе с 2012 года действует государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края». Так, на открытие бизнеса предусмотрена единовременная выплата в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице. При этом размер варьируется в зависимости от районного коэффициента и может достигать 94 тысяч рублей. Если за выплатой обратится безработный инвалид, то на эти цели ему выплатят сто тысяч рублей. Минимальная величина составляет 58,8 тысяч рублей.

Также предусмотрено оказание финансовой помощи на подготовку документов, предоставляемых при регистрации в налоговом органе, оплату государственной пошлины, услуг правового и технического характера, покупку бланков, а также изготовление штампов и печатей.

Для того чтобы получить выплату, необходимо составить бизнес-план и защитить его. Консультации по вопросам организации самозанятости, составления бизнес-плана службой занятости населения предоставляются бесплатно. Важным условием получения финансовой помощи является осуществление заявленной предпринимательской деятельности в течение всего последующего года. Кроме того, в Фонде поддержки малого предпринимательства Хабаровского края и Центре поддержки малого и среднего бизнеса проводятся бесплатные обучающие курсы для начинающих предпринимателей.

Подробно о предоставлении государственной услуги расскажут в Центре занятости населения по месту проживания. Информацию можно получить по телефону: 8 (4212) 72-01-13.