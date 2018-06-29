В летних трудовых отрядах заняты уже более тысячи студентов края

Студенческие отряды Хабаровского края начали свой летний трудовой сезон. На сегодняшний день временную занятость в них получили уже более тысячи человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, свыше 500 студентов региона трудоустроены в детские оздоровительные лагеря в качестве вожатых. Более 240 студентов на время трудового семестра станут проводниками в пассажирских поездах. Еще свыше 350 бойцов отправятся на рыбопромышленные предприятия. Работа на путине – одна из самых высокооплачиваемых. В среднем, за сезон здесь можно заработать до 50 тысяч рублей.
В строительные отряды записались более ста человек. Этим летом молодые бойцы отправятся на Всероссийские студенческие стройки — «Мирный атом» в Челябинской области, «Север» в Якутии и «Космодром «Восточный» в Амурской области.
Также популярностью у молодежи пользуются отряды «Социолог», «Персонал» и «Путеец», их выбрали почти 400 человек. Еще 100 будущих медработников записались в медицинские отряды. Они будут работать санитарами в больницах края.
«Всего до конца лета планируется трудоустроить около 2 тысяч студентов. Для них открыты студотряды по шести направлениям — «Проводники», «Строительное», «Сервисное», «Педагогическое», «Путинное» и «Медицинское». Молодые люди отправятся работу в Охотский, Амурский и Николаевский районы, Амурскую и Сахалинскую области, Приморский и Камчатский края», — отметили в комитете.
Студенческий рабочий семестр завершится в конце сентября. Более подробную информацию об участии в молодежном трудовом движении можно получить в Хабаровском региональном отделении «Российских студенческих отрядов» по телефону: 8-924-402-36-57 .
На сегодняшний день общероссийская общественная организация «РСО» объединяет более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов России. Вопросам поддержки студотрядов уделяется внимание на уровне руководства страны и лично главы государства Владимира Путина. В своем послании Федеральному Собранию он призывал поддерживать подобные добровольческие молодежные инициативы.
Эта запись была опубликована 29.06.2018в 07:10. В рубриках: Общество.
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