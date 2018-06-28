Более 119 тысяч заявок подано на получение «дальневосточного гектара»

В Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрировано 119015 заявок на получение земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар». Гражданам одобрили более 49 тысяч «дальневосточных гектаров», уже выдано 41,5 тысяч земельных участков.

Больше получить «дальневосточный гектар» хотят в Приморском крае — свыше 47,2 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия), где подано более 20,3 тыс. заявок. На третьем месте — Хабаровский край (свыше 17,3 тыс. заявок). На четвертом месте – Сахалинская область (15,6 тыс. заявок).

Согласно статистике Федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ, 40% участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить жилье, 29% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 15% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 10% участников программы «Дальневосточный гектар» берут землю для отдыха и рекреации, а 6% выбрали другие виды предпринимательства, среди которых открытие кафе, магазинов, заправочных станций и многое другое.

На получение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» подано около 15,6 тыс. коллективных заявлений. Больше всего коллективных заявок – 5,8 тыс. заявок – фиксируется в Приморском крае. На втором месте – более 4,6 тыс. заявок – Республика Саха (Якутия). На третьем месте – почти 1,7 тыс. заявок – Хабаровский край.

Сейчас на карте Дальнего Востока, в соответствии со статистикой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, определены более 70 агломераций «дальневосточных гектаров» от 50 до 500 участков, расположенных в близости друг к другу. Граждане приступили к формированию новых населенных пунктов на «дальневосточных гектарах». Первым таким населенным пунктом станет агломерация «дальневосточных гектаров», расположенная на территории Кругликовского сельского поселения района им. Лазо Хабаровского края. Поселение получит символичное название «Дальневосточное». Процесс формирования новых населенных пунктов запущен всего по трем агломерациям, по 15 – осуществляется присоединение к уже существующим населенным пунктам.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовило свод всех кредитных продуктов, доступных для получателей «дальневосточных гектаров». На сайте Агентства предложения представлены в разрезе по каждому из регионов Дальнего Востока и содержат краткую информацию по условиям потребительского кредитования и кредитования для представителей малого и среднего предпринимательства.

По итогам Прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации обеспечить соблюдение требований закона о «дальневосточном гектаре», уделив особое внимание обеспечению транспортной доступности участков, предоставляемых по программе «Дальневосточный гектар», и соблюдению регламента выдачи участков. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Президента РФ.

Отметим, что Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе гражданам, участвующим в государственной программе переселения проживающих за рубежом соотечественников.

Напомним, что разрабатываются и другие поправки в закон. Минвостокразвития России предлагает расширить возможности программы «Дальневосточный гектар». В рамках поддержки малого предпринимательства предполагается освободить самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на «гектаре». Участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие землю, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Минвостокразвития России планирует давать возможность гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать в соответствии с предполагаемым назначением. Разрабатывается механизм досрочного оформления полученного земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» до конца пятилетнего срока, как сейчас прописано в законе.