По поручению Губернатора края создана рабочая группа по защите прав участников долевого строительства

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о создании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. В ее состав вошли руководители Правительства края, Законодательной Думы региона, муниципальных образований, а также представители инициативных групп дольщиков. Заседания будут проходить под председательством Губернатора края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, ранее в структуре Правительства края уже существовала аналогичная рабочая группа. С целью повышения эффективности Вячеслав Шпорт принял решение переформатировать ее работу, а также повысить статус с учетом реализуемых федеральных и краевых инициатив в области долевого строительства.

«На уровне Правительства РФ принят ряд нововведений, нацеленных на защиту средств жителей от нерадивых застройщиков. До момента ввода в эксплуатацию деньги будут находиться на банковских счетах. Вне сомнений, это знаковое решение, которое коснется всей строительной отрасли. Нам необходимо тщательным образом проанализировать работу в новых условиях, а также усилить работу по текущим объектам незавершенного строительства. Новый формат рабочей группы позволит эффективнее решать вопросы защиты прав дольщиков в каждом конкретном случае», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что вопрос защиты прав участников долевого строительства – один из главных приоритетов Правительства региона. Благодаря содействию краевых властей в регионе удалось завершить строительство ряда проблемных объектов.