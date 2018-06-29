День молодежи отметят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отпразднуют День российской молодёжи. 30 июня в регионе пройдет более ста различных мероприятий. В городах и районах края будут организованы концерты, шествия, выступления, автопробеги, ярмарки, байк-шоу, квесты, соревнования и флэшмобы.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, масштабный праздник пройдет в краевой столице. Так, в 12.30 на площади имени Ленина торжественно откроется арт-объект, посвящённый Году молодежи в регионе, а в 14.00 начнется фестиваль «МегаМараФон – 160». Действо развернется на пяти тематических площадках: в парках «Гагарина», «Динамо», «Северный» и «Железнодорожников» и на сцене у колеса обозрения. До 19.00 в режиме «нон-стоп» пройдут 160 выступлений танцоров, певцов, акробатов, известных диджеев и ведущих. Все желающие смогут посетить ярмарки хенд-мейда, мастер-классы и розыгрыши призов. В 16.00 по уже сложившейся традиции на стадионе имени Ленина состоится футбольный матч команды молодежи края против сборной Правительства.

Также в рамках празднования Дня молодежи 7 июля в Комсомольске-на-Амуре пройдет фестиваль молодежного творчества, науки и спорта «Молодежь-на-Амуре». Для гостей праздника будут организованы тематические площадки, мастер-классы, соревнования по робототехнике, авиамоделированию и компьютерным играм, хэнд-мэйд выставки, выступления вокалистов и творческих коллективов.

Напомним, 2018-й год объявлен Губернатором Вячеславом Шпортом Годом молодежи в Хабаровском крае. Дата отчасти связана с 25-летним юбилеем со дня образования профильного органа власти. По мнению главы региона, это позволит привлечь внимание общества к проблемам молодежи, послужит стимулом к реализации интересных проектов.