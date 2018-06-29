23 бутылки алкоголя пытался незаконно ввезти в Хабаровск турист из Китая

23 бутылки cо спиртным обнаружили таможенники в багаже китайского туриста. В Хабаровск мужчина пытался ввезти без декларирования 8,3 литра вина и водки китайского производства.

Горячительные запасы гражданин вез из Харбина (КНР). По его словам, о том, что алкогольные напитки объемом свыше 3 литров облагаются таможенной пошлиной, а свыше 5 литров запрещены к ввозу на территорию России, он не знал.

По факту недекларирования товаров хабаровские таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Алкоголь, превышающий нормы ввоза (5,3 литра) изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Хабаровской таможни. Мужчине грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Справка:

Хабаровская таможня напоминает туристам о необходимости соблюдения правил перемещения товаров для личного пользования: один человек, достигший 18 летнего возраста, беспошлинно может провезти 3 литра алкогольной продукции, 200 сигарет (или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г).

Более подробно узнать о стоимостных, весовых и количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию Евразийского экономического союза, можно, ознакомившись с Решением Совета ЕАЭС от 20 декабря 2017 года № 107.