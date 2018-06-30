В Хабаровском крае подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами

В Хабаровске подписано трехсторонне соглашение между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), правительством Хабаровского края и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей (СПбМТСБ). В церемонии подписания приняли участие советник генерального директора АПИ Елена Вавилова, заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов края Александр Ермолин, управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

Документ предусматривает развитие организованной торговли на рынке лесоматериалов, использование высокотехнологичных биржевых инструментов предприятиями Хабаровского края.

Отметим, что в мае этого года аналогичное трехсторонне соглашение с правительством Приморского края подписано на полях Петербургского международного экономического форума в присутствии вице-премьера – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Биржевые торги лесом стартовали на СПбМТСБ 11 июля 2014 года во исполнение Поручения Президента России Владимира Путина о создании на территории Иркутской области пилотного проекта по организации биржевой торговли в рамках Секции «Лес и стройматериалы» СПбМТСБ. В настоящее время такие торги осуществляются в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях, Удмуртской республике. По итогам 2017 года объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тысяч кубометров на общую сумму 870 млн рублей, заключено 559 договоров. Предполагается, что в 2018 году практика биржевых торгов будет распространена на несколько российских регионов.

Для распространения данной практики в Дальневосточном федеральном округе в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы необходимости внесения изменений в нормативные акты Правительства Российской Федерации, проводить встречи с представителями органов власти федерального и регионального уровня участвовать в создании брокерской инфраструктуры в дальневосточных регионах, проводить пробные торги.

Запуск биржевых торгов лесоматериалами в Приморском крае планируется на полях четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года во Владивостоке.