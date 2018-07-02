Апробация стандарта подготовки рабочих кадров в Хабаровском крае прошла успешно

В Хабаровском крае признали успешной апробацию регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Ее результаты обсудили на заседании коллегии министерства образования и науки края. Лучшие практики региона будут внедрены во всех субъектах страны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В 2017 году мы были пилотным регионом по апробации разработанного Агентством стратегических инициатив стандарта кадрового обеспечения промышленного роста с учетом специфики Хабаровского края. Необходимо, чтобы система профобразования точно соответствовала и мобильно изменялась под потребности развивающейся экономики. Для этого мы работаем совместно с образовательными учреждениями, работодателями, профильными министерствами», — рассказала глава минобрнауки края Алла Кузнецова.

Сейчас из учреждений среднего профессионального образования Хабаровского края ежегодно выпускается около семи тысяч специалистов. В 2018 году потребность в рабочих и специалистах среднего звена составляла 10,5 тысяч человек.

«В регион заходят новые инвесторы, появляются предприятия и кроме молодых специалистов должны быть востребованы взрослые люди, прошедшие переподготовку на востребованные профессии. Также движение WorldSkills позволяет исключить процесс доучивания на предприятии. Наши ребята приходят на заводы уже готовыми специалистами», — подчеркнула министр.

Напомним, проект апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 2016-2017 годах был запущен в 20 регионах страны. Его цель – выработать механизмы и инструменты обеспечения промышленности, экономики региона в целом высококвалифицированными кадрами. До конца 2019 года региональный кадровый стандарт должен быть внедрен во всех регионах страны. Такую задачу перед Правительством РФ, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и союзом «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) поставил президент страны Владимир Путин.