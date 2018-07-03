Строительство новых объектов здравоохранения в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре начнут в этом году

Комитет государственного заказа Правительства края объявил аукцион на поиск подрядчиков по строительству трех объектов здравоохранения в Хабаровском крае. Это межрайонный онкологический центр и станция скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре и лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Заявки принимаются до 16 июля. Торги пройдут 20 июля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Работы по возведению межрайонного онкологического центра в Комсомольске-на-Амурске планируется начать в сентябре этого года и завершить в 2020 году. На эти цели из средств федерального и краевого бюджетов выделено более 2 млрд рублей. Учреждение будет состоять из трех объектов. В рамках первой очереди будет возведено патологоанатомическое отделение, рассчитанное на 3 тысячи вскрытий в год. Второй очередью будет построено отделение радиотерапии, где онкобольные смогут получать один из основных на сегодня способов лечения злокачественных опухолей – лучевую терапию. Также на базе отделения будет создан центр позитронно-эмиссионной томографии, который позволит проводить до 5 тысяч исследований в год. В рамках третьей очереди появится консультативная поликлиника на 150 посещений в смену.

Также в этом году в Комсомольске-на-Амуре планируется приступить к строительству новой станции скорой медицинской помощи. Общая стоимость объекта составляет 195 млн рублей. Бригады нового учреждения смогут обслуживать по 252 вызова в сутки. В настоящее время площадь помещений, занимаемых подстанцией Центрального округа в два раза ниже нормативных требований. Строительные работы власти региона намерены завершить в 2019 году.

Еще одно учреждение здравоохранения появится в Николаевске-на-Амуре. В этом году там начнется строительство лечебного корпуса центральной районной больницы. Общая стоимость объекта составляет более 2 млрд рублей. На базе учреждения будет создан межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Он сможет обсуживать пациентов со всех труднодоступных районов региона — Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и Аяно-Майского. Новый пятиэтажный корпус будет оснащен 40 койками хирургического и акушерского профилей, реанимационным отделением, операционным и диагностическим блоками с современными УЗИ-аппаратами, компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Завершить строительство учреждения планируется в 2020 году.

Отметим, новые социальные объекты возводятся в рамках комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года. Стратегией предусмотрено формирование пяти центров экономического развития: агломерации Хабаровская и «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный», Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, Верхнебуреинский и Николаевский центры развития. По каждому из них определен перечень первоочередных объектов транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, энергетики, которые необходимо построить в ближайшие несколько лет.